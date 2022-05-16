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CHP'li Fikri Sağlar'dan başörtüsü çarkı! "Kadınların giyimine karışan sorunludur"

A Haber
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Giriş: 16.05.2022 09:29
Daha önce başörtüsü ile kavgalı olan CHP’li Fikri Sağlar, sosyal medya hesabından "Kadınların giyimine karışanlar psikolojik sorunludur” açıklamasını yaptı. Bu sözleri bazı sosyal medya kullanıcılarının aklına Sağlar’ın 1,5 yıl önce başörtülü hakimlere karşı nefret söylemi kullanmasını getirdi. “Psikolojik sorunlu” ifadesiyle kendisiyle çelişen Sağlar’ın başörtülü kadınların giyimine karıştığını gösteren ifadelerini hatırlatan sosyal medya kullanıcıları Sağlar’a “Psikolojik destek almalısınız”, “Psikolojik sorunlu” yorumlarında bulundu.
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