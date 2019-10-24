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24.10.2019

CHP'li Erdal Aksünger'den skandal YPG açıklaması! ''Terör örgütü değildir''

CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksunger, canlı yayında skandal ifadelere imza attı. Aksünger, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG için "terör örgütü değildir" açıklamasında bulunan Aksünger, böylece CHP'nin teröre ve terör gruplarına verdiği desteği bir kez daha gözler önüne serdi.

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