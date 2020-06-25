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CHP'li Enis Berberoğlu'nun başvurusu esastan görüşülecek |Video

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Giriş: 25.06.2020 19:10
Güncelleme:25.06.2020 19:16
Anayasa Mahkemesi, vekillikleri düşürülen HDP'li Musa Farisoğulları ve Leyla Güven ile ilgili son kararını açıkladı. İşlemin iptalini isteyen HDP'lilere ret yanıtı verdi. Bu arada yüksek mahkeme CHP'nin Enis Berberoğlu'nun da vekilliğinin düştüğü infaz yasasının iptali için yaptığı başvuruyu ise önümüzdeki günlerde esastan görüşecek.

4 Haziran'da Meclis Genel Kurulu'nda vekillikleri düşürülen HDP'li vekiller için Anayasa Mahkemesi son kararını açıkladı. Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın yargılandıkları suçların Yargıtay'da kesinleşmiş olması sebebiyle vekillik haklarını kaybettiklerini vurgulayan yüksek mahkeme, HDP'li isimlerin "işlemin iptaliyle ilgili" yapmış oldukları başvuruyu reddetti.

CHP'li Enis Berberoğlu'nun da aynı taleple yapmış olduğu başvurunun ilk incelemesinin tamamlayan AYM, önümüzdeki günlerde esastan görüşme kararı aldı.

Bu arada, CHP'lilerin infaz yasasının iptali için AYM'ye yaptıkları başvuru da genel kurul'un gündemindeydi.

Anayasa Mahkemesi, ilk incelemede başvuruyu yeterli bularak esastan görüşme kararı aldı. Tarih önümüzdeki günlerde netleşecek.

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