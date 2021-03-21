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CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın işkence ettiği gazeteci Şükrü Benli A Haber'e konuştu!
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 15 Temmuz darbe girişimini kadeh kaldırarak kutladığı görüntülerini çektiği için kaçırılan ve işkenceye maruz kalan gazeteci Şükrü Benli, insanlık dışı işkencenin ayrıntılarını A Haber'e anlattı. Kendisine 3 saat boyunca işkence yapıldığını belirten Benli cinsel organına elektrik verildiğini ve tacize uğradığını da sözlerine ekledi. İşte Şükrü Benli'ye yapılan işkencenin detayları...