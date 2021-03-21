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CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın işkence ettiği gazeteci Şükrü Benli A Haber'e konuştu!

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Giriş: 21.03.2021 19:21
Güncelleme:21.03.2021 19:21
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 15 Temmuz darbe girişimini kadeh kaldırarak kutladığı görüntülerini çektiği için kaçırılan ve işkenceye maruz kalan gazeteci Şükrü Benli, insanlık dışı işkencenin ayrıntılarını A Haber'e anlattı. Kendisine 3 saat boyunca işkence yapıldığını belirten Benli cinsel organına elektrik verildiğini ve tacize uğradığını da sözlerine ekledi. İşte Şükrü Benli'ye yapılan işkencenin detayları...
CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın işkence ettiği gazeteci Şükrü Benli A Haber'e konuştu!
CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın işkence ettiği gazeteci Şükrü Benli A Haber'e konuştu!
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