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CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ı görüntüleyen gazeteci Şükrü Benli'ye işkence

A Haber
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Giriş: 21.03.2021 10:14
Güncelleme:21.03.2021 10:28
Son dakika haberi... Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 15 Temmuz gecesi FETÖ darbesini kutlayıp kadeh kaldırdığı anları görüntüleyen gazeteci Şükrü Benli'ye işkence yapıldığı ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.
CHPli başkandan gazeteciye 15 Temmuz işkencesi CHP'Lİ BAŞKANDAN GAZETECİYE 15 TEMMUZ İŞKENCESİ
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