İzler silinir ama kaybolmaz! Olay yerindeki kan lekeleri böyle ortaya çıkarılıyor

Suçluların olay yerinde geride bıraktıkları delilleri yok etmek için başvurduğu yöntemler, gelişen kriminal inceleme teknolojileri sayesinde her zaman sonuç vermiyor. Özellikle temizlenmeye çalışılan kan izlerinin tespitinde kullanılan luminol yöntemi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında önemli rol oynuyor. Özel bir kimyasal uygulamayla gözle görülmeyen olası kan izleri karanlık ortamda mavi ışıldama şeklinde ortaya çıkarılabiliyor. Peki, luminol incelemesi nasıl yapılıyor? Silinen kan lekeleri nasıl tespit ediliyor? A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, İstanbul'da olay yeri inceleme ekiplerinin gerçekleştirdiği luminol uygulamasını A Haber Özel Haber'de ekranlara taşıyor.