03 Aralık 2022, Cumartesi
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CHP'li Buca Belediyesi 5 yıldır bir mahallenin yollarını bitiremedi! Bölge halkı isyanda: Pislik içinde
CHP'li Buca Belediyesi, çevre ve şehircilik alanında halkına kabusu yaşatıyor. Bir vatandaşın kamerasından yansıyan Zafer Mahallesi'nin yapılmamış yolları, çileden çıkardı. Eski İstanbul görüntülerini anımsatan mahallede çekilen video, durumun içler avcısı haline gözler önüne serdi. Vatandaş, yolları yapmak üzere halktan vergi alan belediyenin tam 5 yıldır bölgeye uğramadığını iddia etti. Mahallede yaşanan tek sorun, belediyenin söz verdiği ve parasını da aldığı halde, yapmadığı yollar değil. Halk, üstelik her tararın çöpe bulandığı sokağı için de isyan etti.