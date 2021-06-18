18 Haziran 2021, Cuma
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CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde skandal! 400 milyon liralık rant oyunu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'plansız alan' olarak kayıtlara geçen Beşiktaş Ulus'taki 4 dönümlük yer için Beşiktaş Belediyesi'nden imar izni çıktı. Arazi sahiplerinin işlemler için vekalet verdiği isim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun CHP'li üyesi Sebahattin Öztürk'tü. Ancak iddia o ki megakentin göbeğinde 400 milyon liralık rant oyunu vardı.