CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde skandal! 400 milyon liralık rant oyunu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'plansız alan' olarak kayıtlara geçen Beşiktaş Ulus'taki 4 dönümlük yer için Beşiktaş Belediyesi'nden imar izni çıktı. Arazi sahiplerinin işlemler için vekalet verdiği isim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun CHP'li üyesi Sebahattin Öztürk'tü. Ancak iddia o ki megakentin göbeğinde 400 milyon liralık rant oyunu vardı.

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