CHP’li belediyelere terör operasyonu! 10 terör şüphelisi neden tutuklandı?

İstanbul'daki 9 belediyeye yönelik düzenlenen terör soruşturmasında gözaltına alınan 2'si belediye başkan yardımcısı, 7'si belediye meclis üyesi 10 şüpheli tutuklandı. Sancaktepe Belediyesi CHP'li meclis üyesinin kızının PKK'lı olduğu hatta meclis üyesi ve eşinin kızlarını ziyaret ettiği de belirlendi. Peki kim, neden tutuklandı? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN