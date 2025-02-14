14 Şubat 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları CHP'li belediyelere terör operasyonu! 10 terör şüphelisi neden tutuklandı?
CHP’li belediyelere terör operasyonu! 10 terör şüphelisi neden tutuklandı?

CHP'li belediyelere terör operasyonu! 10 terör şüphelisi neden tutuklandı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.02.2025 12:35
İstanbul'daki 9 belediyeye yönelik düzenlenen terör soruşturmasında gözaltına alınan 2'si belediye başkan yardımcısı, 7'si belediye meclis üyesi 10 şüpheli tutuklandı. Sancaktepe Belediyesi CHP'li meclis üyesinin kızının PKK'lı olduğu hatta meclis üyesi ve eşinin kızlarını ziyaret ettiği de belirlendi. Peki kim, neden tutuklandı? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’li belediyelere terör operasyonu! 10 terör şüphelisi neden tutuklandı?
Devlet Bahçeli’den iyi haber:
Devlet Bahçeli'den iyi haber:
7 terörist etkisiz hale getirildi
7 terörist etkisiz hale getirildi
Yangın tüpleri TSE laboratuvarında test ediliyor
Yangın tüpleri TSE laboratuvarında test ediliyor
Sosyal medyaya yaş sınırı!
Sosyal medyaya yaş sınırı!
10 terör şüphelisi neden tutuklandı?
10 terör şüphelisi neden tutuklandı?
Nükleer savaş fikri! Tehlike çok büyük
Nükleer savaş fikri! Tehlike çok büyük
Yine TÜSİAD yine eski Türkiye özlemi!
Yine TÜSİAD yine eski Türkiye özlemi!
Şehir uzman çavuş Osman Oktay’a veda
Şehir uzman çavuş Osman Oktay'a veda
Teröröist Medeni Altundere yakalandı
Teröröist Medeni Altundere yakalandı
ABD Kongresi’nden Trump’a Gazze şoku!
ABD Kongresi’nden Trump'a Gazze şoku!
Emine Erdoğan iklim krizi mesajı
Emine Erdoğan iklim krizi mesajı
Anadolu Levhası ayrılıyor mu?
Anadolu Levhası ayrılıyor mu?
Daha Fazla Video Göster