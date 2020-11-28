CHP’li belediyelerde neler oluyor? Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz FETÖ’den tutuklandı. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman nitelikli dolandırıcılıktan görevden uzaklaştırıldı. Küçükçekmece'deki parkta PKK sembollerini andıran görsellerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı ve Park ve Bahçeler Müdürü görevden uzaklaştırıldı. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy yolsuzluk soruşturmasından tutuklandı. Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz İstanbul'da başlatılan PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Peki CHP’li belediyelerde neler oluyor? Akıllarda oluşan tüm soruların cevabını A Haber canlı yayınına katılan siyasetçi - yazar Mehmet Metiner ve Türkgün gazetesi Ankara temsilcisi ve yazarı Kadir Yıldız verdi.

Siyasetçi - yazar Mehmet Metiner'in açıklamaları:

"CHP 'Millet İttifakı' adı altında yapmış olduğun ittifakın bedeli ödüyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinden bahsediyoruz. CHP, FETÖ ile PKK ile geliştirdiği ittifakın bedellerini ödüyor. Ya birileri FETÖ'cü çıkıyor görevden uzaklaştırılıyor. Kimisi PKK mensubu çıkıyor ya da yolsuzluk ve benzeri nedenlerle görevden alınıyorlar.

CHP'NİN NE KADAR KİRLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Hem ittifakın bir bedelidir hem de suçüstü yakalanma halidir. CHP'nin hangi odaklarla ittifak yaptığını bir kanıtıdır. Temiz, dürüst ve şeffaf ilkelerle yola çıktığını iddia eden CHP'nin kendi içinde ne kadar kirli olduğunu göstergesidir bunlar. CHP'nin kendi içini sorgulaması gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si bir projedir.

SEÇİM ÖNCESİ VERİLEN SÖZLER YERİNE GETİRİLİYOR

AK Partili bir isimin böyle bir ilişkisi çıkmış olsa kıyamet kopartacak olanların bugün aslında hiç ses çıkartmamaları aslında ne kadar ikiyüzlü ve ahlaksız olduklarını ortaya koyuyor. CHP'de seçimden önce verilen sözler yerine getiriliyor. İşte bu yaşananlarda bunun kanıtı…"

Türkgün gazetesi Ankara temsilcisi ve yazarı Kadir Yıldız'ın açıklamaları:

"PKK'nın açıklamaları ve belediyelerdeki durumları göz önüne alırsak CHP'nin çok içler acısı bir durumda olduğunu görüyoruz. Teröristbaşı Murat Karayılan'ın yaptığı açıklamalar PKK'nın CHP'ye verdiği ilk destek değil. Daha öncede referandum sürecinde "Hayır" çağrısı yaparak sonra da "MHP faşizmi" ifadelerini kullanarak Cumhur İttifakı'nı hedef aldı aynı terörist kişi. Yerel seçimlerde de Millet İttifakı'nın kurduğu bloğu destekleyip CHP adaylarına destek istedi teröristbaşı Murat Karayılan… Tek hedefleri Cumhur İttifakı'nı yıkmak ve yıpratmak.

BAŞKAN ERDOĞAN VE DEVLET BAHÇELİ UYARMIŞTI

CHP o dönemlere bakıldığında bu ifadelerin hiç birine karşı çıkmamış HDP ile ittifakını sürdürmüş bunu yaparken de "HDP ile ittifak" söylemlerini reddetmiştir. Kemal Kılıçdaroğlu seçimden sonra "HDP ile ittifak değil iş birliği yaptık" diyerek kendisini yalanlamıştır.

HDP'LİLER CHP BELEDİYELERİNDE AKTİF

Yerel seçimlerden önce hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli uyarılar da bulunmuştu. 'HDP ile ittifak yaparak dağdaki kadroyu belediyelere indirmeyin' diye uyarılar yapılmıştı. Millet İttifakı o dönem bunu kabul etmese de seçimden sonra HDP'lilerin CHP belediyelerinde ne kadar aktif olduğunu görüyoruz."