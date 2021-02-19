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CHP’li belediyelerde işçilerin grevi! Kadıköy'den sonra Ataşehir ve Kartal'da da işçiler grev başlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.02.2021 13:47
Güncelleme:19.02.2021 13:55
Kadıköy Belediyesi işçileri toplu sözleşme görüşmelerinde enflasyon oranında zam istedi ama belediye yönetimi enflasyonun yarısının altında kalan bir zam teklifi sundu. Grevin ardından Kadıköy sokaklarında çöp dağları oluşurken görüşmelerin ardından grev sona erdi. Ancak Kadıköy'ün ardından Ataşehir ve Kartal belediyelerinde de işçileri grev başlatma kararı aldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.
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