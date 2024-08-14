CHP’li belediyelerde işçi kıyımı

CHP'li Karşıyaka Belediyesi, işçilere maaşlarını taksitle ödemesiyle gündeme gelmişti. O işçiler haklarını aramak için iş bırakma eylemi yaptı. Ancak haklarını almayı beklerken eyleme katılan tüm işçiler tazminatsız olarak işten atıldı.

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