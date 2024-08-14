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CHP’li belediyelerde işçi kıyımı

CHP’li belediyelerde işçi kıyımı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.08.2024 09:10
CHP'li Karşıyaka Belediyesi, işçilere maaşlarını taksitle ödemesiyle gündeme gelmişti. O işçiler haklarını aramak için iş bırakma eylemi yaptı. Ancak haklarını almayı beklerken eyleme katılan tüm işçiler tazminatsız olarak işten atıldı.
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