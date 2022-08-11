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CHP'li belediyelerde bitmeyen işçi eylemleri! Bakırköy... Maltepe... Sarıyer... Kadıköy... Beşiktaş... Kartal... Ataşehir... Saymakla bitmiyor

A Haber
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Giriş: 11.08.2022 12:11
Son dakika haberi... İstanbul'da AK Partili belediyelerde işçilere yüzde 80 zam yapıldı. CHP'li belediyelerdeki eylemlerin ise sonu gelmiyor. Kimi düşük zam teklifiyle karşılaştı, kiminin ise sigortaları yatırılmadı. Kimilerinin ise Ağustos ayı gelmesine rağmen toplu sözleşmeleri gerçekleşmedi. Konunun detaylarını A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı.
CHPli belediyelerde bitmeyen eylem CHP'Lİ BELEDİYELERDE BİTMEYEN EYLEM

AK Parti’nin olduğu yerde emek zayi olmaz "AK PARTİ'NİN OLDUĞU YERDE EMEK ZAYİ OLMAZ"

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AK Partili belediyelerde dün açıklama yapılmıştı. Maaşlarına yüzde 80 zam yapıldı. Ve bununlar birlikte ne yazık ki başka belediyelerde ise kiminde bu zam gerçekleşmedi kiminde ikramiyeler yatmadı kiminde ise toplu iş sözleşmeleri gecikti. Bu yüzden de çalışanlar işçiler grev yaptılar.

CHP’li belediyelerde bitmeyen eylem
CHP'li belediyelerde bitmeyen eylem
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