11 Ağustos 2022, Perşembe
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CHP'li belediyelerde bitmeyen işçi eylemleri! Bakırköy... Maltepe... Sarıyer... Kadıköy... Beşiktaş... Kartal... Ataşehir... Saymakla bitmiyor
Son dakika haberi... İstanbul'da AK Partili belediyelerde işçilere yüzde 80 zam yapıldı. CHP'li belediyelerdeki eylemlerin ise sonu gelmiyor. Kimi düşük zam teklifiyle karşılaştı, kiminin ise sigortaları yatırılmadı. Kimilerinin ise Ağustos ayı gelmesine rağmen toplu sözleşmeleri gerçekleşmedi. Konunun detaylarını A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı.
AK Partili belediyelerde dün açıklama yapılmıştı. Maaşlarına yüzde 80 zam yapıldı. Ve bununlar birlikte ne yazık ki başka belediyelerde ise kiminde bu zam gerçekleşmedi kiminde ikramiyeler yatmadı kiminde ise toplu iş sözleşmeleri gecikti. Bu yüzden de çalışanlar işçiler grev yaptılar.