11 Ağustos 2022, Perşembe
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AK Partili belediyelerde işçilere yüzde 80 zam! İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu: AK Parti’nin olduğu yerde emek zayi olmaz
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul'da AK Partili belediyelerde çalışan işçilere yüzde 80 zam yapıldığını açıkladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, konuyla iligli açıklamalarda bulundu.