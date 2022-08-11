11 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Partili belediyelerde işçilere yüzde 80 zam! İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu: AK Parti’nin olduğu yerde emek zayi olmaz

AK Partili belediyelerde işçilere yüzde 80 zam! İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu: AK Parti’nin olduğu yerde emek zayi olmaz

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.08.2022 11:37
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul'da AK Partili belediyelerde çalışan işçilere yüzde 80 zam yapıldığını açıkladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, konuyla iligli açıklamalarda bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’li belediyelerde bitmeyen eylem
CHP'li belediyelerde bitmeyen eylem
AK Parti’nin olduğu yerde emek zayi olmaz
"AK Parti’nin olduğu yerde emek zayi olmaz"
Hakkari’de 3 PKK’lı öldürüldü
Hakkari'de 3 PKK'lı öldürüldü
Almanya 1 yılda selin izini silemedi
Almanya 1 yılda selin izini silemedi
YİK toplantısına başkanlık edecek
YİK toplantısına başkanlık edecek
Türkiye farkı
Türkiye farkı
İnce’den Yanardağ’a yaylım ateşi!
İnce'den Yanardağ'a yaylım ateşi!
Ankara kulislerinde bomba iddia! Devlet içinde çok sayıda kişi takibe alındı
Ankara kulislerinde bomba iddia! Devlet içinde çok sayıda kişi takibe alındı
Abdülhamid Han ilk görev yerinde
"Abdülhamid Han ilk görev yerinde"
3 gemiye anlamlı isim
3 gemiye anlamlı isim
İçişleri’nden Kılıçdaroğlu’na çağrı
İçişleri'nden Kılıçdaroğlu'na çağrı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile ortak basın toplantısı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile ortak basın toplantısı
Daha Fazla Video Göster