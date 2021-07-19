19 Temmuz 2021, Pazartesi
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CHP'li belediyeler 15 Temmuz'u görmezden geldi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıl dönümü kapsamında şehitleri unuttu herhangi bir anma programı düzenlemedi. Ama aynı belediye 14 Temmuz'da gençlik parkında bir konser organize etti. 15 Temmuz'u görmezden gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a siyasilerden tepki yağdı.