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CHP'li belediyeden Muharrem İnce'ye engel: Konuşmasını sokakta yaptı

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Giriş: 06.01.2023 20:48
CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Bursa'da, eski partisinin yönetiminde olan Nilüfer Belediyesi tarafından engellendi. Bir kafede gençlerle buluşma programı düzenleyemek İnce, kafe işletmesi CHP'li belediyenin kendisine izin vermemesi sonrası sokakta konuşma yaptı.
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CHP'li belediyeden Muharrem İnce'ye engel
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