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CHP’li belediye PKK yandaşı DİAYDER’e arsa verdi! Takvim parası İBB’den

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Giriş: 27.12.2021 10:13
CHP'li Küçükçekmece Belediyesi, PKK'nın derneği DİAYDER'e ikitelli'de arsa tahsis etti. Derneğin 5 bin adet takvim masrafını İBB karşıladı. CHP Milletvekili Özgür Karabat, bu derneğe market alışveriş kartları verdi. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı, Öcalan'ın mektubunun okunduğu bir terör konferansına katıldı. Bu ifadeler, İstanbul Başsavcılığı'nın DİAYDER iddianamesinde yer aldı.
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