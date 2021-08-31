CHP'li başkandan tepki çeken tavır! Başkan Erdoğan'ın mesajı okunurken sırtını döndü

30 Ağustos Zafer Bayramı yurt genelinde coşkuyla kutlanırken Kadıköy'deki kutlamalar Türkiye'nin gündemine oturdu. CHP Kadıköy ilçe başkanı Ali Narin'in gayri ahlaki hareketi sert bir şekilde kınandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıldönümü etkinliklerinde skandal bir olay yaşandı. CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okunurken tören alanına sırtını döndü. CHP ilçe başkanının tavrı yoğun eleştirilere yol açarken sosyal medyada da tepki çekti. AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Fatih Kaya, "Bu çirkin eylemini şiddetle kınıyorum" diyerek sert çıktı.

Sabah saatlerinde başlayan törenlere katılan katılımcılar istiklal marşı ve saygı duruşunun ardından aziz şehitler için dualarda bulundular. Törende Başkomutan sıfatıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili mesajı okunurken, CHP Kadıköy ilçe başkanı Ali Narin tören alanına sırtını döndü. Katılımcıların bazıları yaşanan anı fotoğraflayarak saygı ve ahlak dışı bu davranışı kınadı. Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik terbiyesizliğin sahibi CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'in bu tavrı sosyal medyada hem Cumhurbaşkanlığı makamına hem de Türk milletinin zafer haftası ve zafer bayramına yönelik yönelik bir saygısızlık olarak yorumlandı.

Yaşanan bu skandal duruma AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Av. Fatih Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

KAYA, "CHP İLÇE BAŞKANININ BU ÇİRKİN EYLEMİNİ ŞİDDETLE KINIYORUM"

Sevgili Kadıköy'lüler. Bu sabah Devlet – Millet elele 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Kadıköy Rıhtım tören alanında bulunduğumuz esnada hoş olmayan bir durum gerçekleşmiştir.

Türkiye Cumhuriyetinin seçilmiş Cumhurbaşkanı, aynı zamanda Başkomutan olan Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN'ın Kutlama mesajı okunurken CHP ilçe başkanı Ali Narin, huzurunda durduğumuz Atatürk anıtına sırtını dönerek en hafif tabiri ile nezaketsiz, terbiyesiz, saygısız bir eylem gerçekleştirmiştir. Kadıköy halkına soruyoruz: Birlik ve beraberliği en üst seviyede yaşamamız gereken bu Bayram gününde Cumhurbaşkanımızın kutlama mesajının içindeki hangi cümle kendisini rahatsız etmiştir? Öyle ki daha mesaj okunmaya başlarken bir önyargı ile bu saygısızlığı yapmıştır. Mesajda 84 Milyonun birlik ve berberliğinin temenni edilmesi mi, Bu toprakların ebediyen bu Milletin yurdu olarak kalacağına olan inancın belirtilmesi mi, yoksa Şehitlerimizin Hayırla yâd edilmesi mi chp ilçe başkanını rahatsız etmiş ve bu ahlak dışı eylemi gerçekleştirmesine sebep olmuştur? Ak Parti Kadıköy İlçe Başkanı olarak CHP İlçe Başkanının bu çirkin eylemini şiddetle kınıyorum. Kendisini, hiç olmazsa Milletimizin birlik ve beraberliğinin pekiştiği bu özel günleri sabote edip gölge düşürmekten vazgeçmeye, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ve Başkomutan Sn. Cumhurbaşkanımıza yaptığı bu saygısızca davranıştan ötürü özür dilemeye davet ediyorum" dedi.