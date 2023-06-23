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CHP’li başkandan arazi zorbalığı! Çiftçinin Hazine arazisi mücadelesi

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Giriş: 23.06.2023 10:51
Mersin Tarsus'taki Hazine arazisinde tarım yapan çiftçiler CHP'li belediye başkanının zorbalığıyla karşı karşıya. Çiftçileri araziden çıkarmak isteyen Belediye Başkanı ektikleri ürünleri de iş makineleriyle söküp atıyor.
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