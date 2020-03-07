CHP'li başkan Ülgür Gökhan'dan skandal sözler! Esad'ı savunup Türkiye'yi suçladı | Video

CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan yine bir skandala imza attı. CHP'li başkan Gökhan, mart ayı olağan meclis toplantısında Esad rejimini skandal ifadelerle savundu. Esad ve Rusya bizi teröre destek verdiğimiz için vuruyor diyen Ülgür Gökhan, "Orada terör örgütüne karşı savaşılmıyor. Orada terör örgütleri destekleniyor. Çünkü Rusya ve Esad o terör örgütlerine karşı mücadele ediyor ve onun için bizi vuruyorlar. Bulunduğumuz yerde YPG PKK yok" ifadelerini kullandı. CHP'li başkana bu sözlerinden dolayı tepkiler çığ gibi büyüyor. Gökhan daha önce PKK'nın siyasi uzantısı HDP barajı geçince pilav dağıtmıştı.

CHP Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, belediye meclisi toplantısında skandal ifadeler kullandı. Kahraman Mehmetçik'in alçak saldırı ile kanını döken Esad rejimini tüm gücüyle savunan Gökhan, Türkiye'yi teröristlerle işbirliği yapmak ile suçladı. Gökhan, "Esad, teröristlerin yanında olduğumuz için bizi bombalıyor" dedi. Skandal sözlerin ortaya çıkmasıyla Ülgür Gökhan'a tepki çığ gibi büyüdü. Gökhan, daha önce de HDP'nin barajı geçmesi için büyük mücadele vermiş, "HDP barajı geçerse pilav dağıtacağım" demişti.

BELEDİYE MECLİSİNDE SKANDAL SÖZLER

CHP'nin Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Türkiye'nin İdlib'de yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı'na karşı çıktı. Yetmedi, Esad rejimine destek verdi. Yetmedi, Türkiye'yi terör örgütleri ile yan yana getirdi. Belediye meclisinde yaşanan tartışmada Gökhan skandal ifadeler kullandı. CHP'li Belediye Başkanı Gökhan, meclis üyesinin "Terör odaklarını bertaraf edip sınırlarımızı korumak için Suriye'de varız. Güçlendirilmiş savunmamızla birlikte çok başarılı bir harekat yapıyoruz. Bunu da emperyalist güçlerin aldığı tavırlardan anlıyoruz. Bakış açınızı değiştirmenizi talep ediyorum" sözlerine, "Orada terör örgütüne karşı savaşılmıyor. Orada terör örgütleri destekleniyor. Çünkü Rusya ve Esad o terör örgütlerine karşı mücadele ediyor ve onun için bizi vuruyorlar. Bulunduğumuz yerde YPG PKK yok" şeklinde skandal sözlerle yanıt verdi.

İLK SKANDALI DEĞİL

CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan daha önce de skandal sözleri ile gündeme gelmişti. Gökhan, seçimde HDP'nin barajı geçmesi için büyük çaba harcamış, HDP'ye oy istemişti. Gökhan, "HDP barajı geçerse pilav dağıtacağım" şeklinde vaatte de bulunmuştu.

ESAD'DAN CHP'YE DAVET GELDİ

Esad'ın medyadaki önemli temsilcilerinden Nidal Sabeh, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu Şam'a davet etti. Sabeh, "Türk muhalefetinin lideri, yani müttefikimize binlerce selam olsun. Onu Şam, Abu Dabi, Kahire ve Mekke'de misafir etmek istiyoruz" dedi.

Sabeh, "Erdoğan rejimi düştüğünde CHP'yi yani müttefiklerimizi ziyaret edeceğiz. Sonra da en iyi ilişkileri kuracağız." ifadelerini kullandı.