Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'na Şam'dan davet!

Suriye'nin İdlib kentinde başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı devam ederken, Esad rejimine destek veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Şam'dan davet geldi. Esad'a bağlı sözde gazeteci Nidal Sabeh Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nu "Türk muhalefetinin lideri, yani müttefikimize binlerce selam olsun. Onu Şam, Abu Dabi, Kahire ve Mekke’de misafir etmek istiyoruz." sözleriyle Şam'a davet etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriye politikasını eleştirip askerlerimizin geri çekilmesini istemesinin nedeni ortaya çıktı.

Esad'a bağlı sözde gazeteci Nidal Sabeh, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu Şam'a davet etti. Sabeh, "Türk muhalefetinin lideri, yani müttefikimize binlerce selam olsun. Onu Şam, Abu Dabi, Kahire ve Mekke'de misafir etmek istiyoruz" dedi. Sabeh, şunları da ekledi: Erdoğan rejimi düştüğünde CHP'yi yani müttefiklerimizi ziyaret edeceğiz. Sonra da en iyi ilişkileri kuracağız. dedi.

İTTİFAKLARI GÖZLER ÖNÜNE SERİLMİŞTİ

Esad'e bağlı sözde gazeteci Nidal Sabeh, geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nun görüntülerini paylaşarak Ankara'yı aklınca uyarmıştı. Twitter hesabından paylaşım yapan Sabeh, "Müttefikimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini dinle. Türkiye tamamen karanlık değil. Makul, temiz sesler var. İdlib'den Erdoğan'ı düşüreceğimizden Emin olun." diyerek hem aralarındaki ittifakı gözler önüne serdi, hem de Kılıçdaroğlu güzellemesi yapmıştı.