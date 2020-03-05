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Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'na Şam'dan davet!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.03.2020
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA ŞAM'DAN DAVET!

'nin kentinde başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı devam ederken, Esad rejimine destek veren lideri 'na 'dan davet geldi. Esad'a bağlı sözde gazeteci Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nu "Türk muhalefetinin lideri, yani müttefikimize binlerce selam olsun. Onu Şam, , Kahire ve Mekke’de misafir etmek istiyoruz." sözleriyle Şam'a davet etti.

Genel Başkanı 'nun politikasını eleştirip askerlerimizin geri çekilmesini istemesinin nedeni ortaya çıktı.

Esad'a bağlı sözde gazeteci , CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu 'a davet etti. Sabeh, "Türk muhalefetinin lideri, yani müttefikimize binlerce selam olsun. Onu Şam, , Kahire ve Mekke'de misafir etmek istiyoruz" dedi. Sabeh, şunları da ekledi: Erdoğan rejimi düştüğünde CHP'yi yani müttefiklerimizi ziyaret edeceğiz. Sonra da en iyi ilişkileri kuracağız. dedi.

İTTİFAKLARI GÖZLER ÖNÜNE SERİLMİŞTİ

Esad'e bağlı sözde gazeteci Nidal Sabeh, geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nun görüntülerini paylaşarak 'yı aklınca uyarmıştı. Twitter hesabından paylaşım yapan Sabeh, "Müttefikimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini dinle. tamamen karanlık değil. Makul, temiz sesler var. 'den Erdoğan'ı düşüreceğimizden Emin olun." diyerek hem aralarındaki ittifakı gözler önüne serdi, hem de Kılıçdaroğlu güzellemesi yapmıştı.

Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler: Esad'ın askerleri bizim askerleri koruyor SON DAKİKA: KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDAL SÖZLER: ESAD'IN ASKERLERİ BİZİM ASKERLERİ KORUYOR

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