19 Mart 2025, Çarşamba
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CHP’li başkan polise saldırdı: Belediye başkanıyım lan ben, ahlaksız adam!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Muğla Adliyesi önünde gergin anlar yaşandı. Polis müdahalesi sırasında biber gazından etkilenen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, öfkesine hakim olamayarak polise tepki gösterdi. “Belediye başkanıyım lan ben!” diyerek polise vuran Ünlü, olay yerinde arbede çıkmasına neden oldu.