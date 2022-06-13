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CHP’li Aykut Erdoğdu lüks otelde milyonluk düğün yaptı

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Giriş: 13.06.2022 10:45
Küresel ekonomik krizi görmezden gelip sosyal medya üzerinden kriz sadece Türkiye'de varmış gibi paylaşımlarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, ultra lüks bir otelde dünya evine girdi. Erdoğdu'nun görkemli düğünü tepkileri de beraberinde getirdi.
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