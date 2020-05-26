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CHP'li Avcılar Belediyesi insanların hayatını hiçe saydı!

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Giriş: 26.05.2020 01:48
Güncelleme:26.05.2020 01:54
CHP'li Avcılar Belediyesi, Ramazan Bayramı nedeniyle ses sistemi kurulu bir araçla mahalle mahalle gezdi. Araçtan gelen müzik sesini duyan çocuklar yasağa rağmen sokağa çıktı. Çocukların maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Araçtan “Teşekkürler Turan Başkan diyelim mi?" şeklinde yapılan anonslar tepkilere yol açtı.
CHP'li Avcılar Belediyesi insanların hayatını hiçe saydı!
CHP'li Avcılar Belediyesi insanların hayatını hiçe saydı!
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