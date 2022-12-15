CHP'li Ali Öztunç Ekrem İmamoğlu'na mesajı Saraçhane'de verdi: Adayımız Kılıçdaroğlu'dur

İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği gereçkesiyle 2 yıl 7 ay hapis cezası aldı. Henüz nihai olmayan ve temyize gidecek karar sonrası muhalefet kanadı iktidarı hedef alarak algı operasyonlarına girişti. Partililer, İmamoğlu'nu cumhurbaşkanlığı adaylığı için pazarlamaya başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Saraçhane'de düzenlenen etkinlikte İmamoğlu'na 'adaylık' mesajı verdi. Öztunç, partilerinin adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bunun başka bir açıklaması yok." diye konuştu. Kılıçdaroğlu da geride kalan gün Almanya'daki icazet seferinden apar topar dönmüş, İmamoğlu'na "Sen 16 milyona hizmet et" diyerek adaylık kapısını kapatmıştı.