CHP'li Adalar Belediyesi'nde yeni skandal! İçişleri Bakanlığı...

CHP'li İBB'nin sorumluluğundaki 225 atın bakımsızlıktan telef olmasının ardından gündeme gelen Adalar Belediyesi'nde şimdi de "elektrikli araçlar" da kayboldu iddiası gündemde... Yaşanan son gelişmle sonrası İçişleri Bakanlığı devreye girecek mi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek canlı yayında aktardı.

CHP'li Adalar Belediyesi'nde yeni skandalla gündeme geldi. 225 atın bakımsızlığa terk edeilmesiyle telef olmasının ardından şimdi de "elektrikli araçlar" kayboldu iddiasıyla gündeme geldi.

Bankalardan alınan kredilerin hangi amaçla çekildiği sorusuna ise Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada yanıt verilemedi. Kredinin soruşturulmasına yönelik sunulan soruşturma teklifi ise reddedildi. Sayıştay'ın devreye girmesi ve bunun ardında da İçişleri Bakanlığının bir usulsüzlük var mı konusunda ise soruşma başlatıp başlatmayacağı ise merak konusu oldu.