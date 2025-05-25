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CHP’li 6 vekile İmamoğlu’nun afişinin asılmasının ardından soruşturma başlatıldı

CHP'li 6 vekile İmamoğlu'nun afişinin asılmasının ardından soruşturma başlatıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.05.2025 01:31
Güncelleme:25.05.2025 01:49
İstanbul'da akşam saatleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne CHP'li milletvekilleri tarafından eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun afişinin asılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Konuya ilişkin A Haber muhabiri Erşan Karaca son gelişmeleri aktardı.
CHP’li 6 vekile İmamoğlu’nun afişinin asılmasının ardından soruşturma başlatıldı
İmamoğlu’nun afişinin ardından CHP’li vekillere soruşturma
İmamoğlu'nun afişinin ardından CHP'li vekillere soruşturma
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