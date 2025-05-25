25 Mayıs 2025, Pazar
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CHP'li 6 vekile İmamoğlu'nun afişinin asılmasının ardından soruşturma başlatıldı
İstanbul'da akşam saatleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne CHP'li milletvekilleri tarafından eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun afişinin asılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Konuya ilişkin A Haber muhabiri Erşan Karaca son gelişmeleri aktardı.