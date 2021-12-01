CHP’den ulusalcılara tasfiye! Mehmet Sevigen neden ihraç edildi? Kılıçdaroğlu ulusalcıları neden gönderdi?

CHP'de ulusalcılara tasfiye başladı. Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Mehmet Sevigen de partiden ihraç edildi. Ulusalcı çizgide siyaset benimseyenler neden ihraç ediliyor? Son 10 yılda CHP nasıl değişti? ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Bursalı, "Bugün CHP’yi yöneten anlayışın vi zihniyetin altını çizmek isterim yerli ve milli siyasetten ve bu duyarlılıktan epey uzaklaşmış durumda maalesef." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN