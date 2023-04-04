04 Nisan 2023, Salı
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CHP'den takiyeye tam gaz devam! Aytuğ Atıcı Canan Kaftancıoğlu'nun domuz eti rezilliğine sahip çıktı
CHP’nin İslami değerler üzerinden toplumun sinir uçları ile oynayan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ramazan ayının gelmesiyle tekrar sahneye çıktı. İftar programlarında 7’li koalisyonun Genel Başkanları ile boy gösteren Kaftancıoğlu’nun ellerini açıp dua ederken verdiği pozlar tekrar gündem oldu. Daha önce de eşiyle birlikte yedikleri domuz etinin fotoğrafını servis ederek İslam karşıtı onlarca mesajla gündeme gelen Kaftancıoğlu’nun bu ikiyüzlü tutumuna ve takiyesine CHP'li Aytuğ Atıcı skandal bir destek verdi. İşte detaylar…