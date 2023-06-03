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CHP’den “oylar çalındı” iddialarına yalanlama! Aytuğ Atıcı: Yenildik, bunu kabul etmek zorundayız

A Haber
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Giriş: 03.06.2023 08:52
14 ve 28 Mayıs seçimlerini kaybeden Millet İttifakı'nda "Oylar çalındı" algısı gündeme getirilmişti. Bu iddiaları yalanlayan CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, "Oylar çalınmadı, biz yenildik, bunu kabul etmeliyiz" dedi. Aytuğ Atıcı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiriler getirdi.
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