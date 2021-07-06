06 Temmuz 2021, Salı
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CHP'den Muharrem İnce'ye çelme! Şoke eden itiraf: Başımıza bela mı edeceksin?
Son dakika haberi... 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı olan Muharrem İnce'nin o dönem miting miting dolaşırken arkasından dönen oyunlar gün yüzüne çıktı. İnce'nin seçilmemesi için büyük bir çaba sarf eden CHP'nin gerçek yüzünü Halk TV eski genel müdürü olan Şaban Sevinç ortaya çıkardı. İşte Sevinç'ten çarpıcı açıklamalar.