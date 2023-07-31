CHP’den kayyım iddiasına yanıt: Dayanağı yok

Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Genel Başkanlık” süresinin 26 Temmuz'da dolduğu ve yerine kayyım atanması gerektiği iddialarına cevap CHP Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Zeynel Emre'den geldi. Emre, "Bu iddialar doğru değil, partimizin zerre açığı yok. Yapılanlar Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi yıpratma stratejisi" dedi.

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