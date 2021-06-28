CHP’den kaçak açılış skandalı! Çanakkale'de...

Çanakkale'de chp'liler, aralarında 3 genel başkan yardımcısının da olduğu kalabalık bir kadroyla kaçak sahil tesisi açtı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden açılış, bazı milletvekillerinin sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

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