28 Haziran 2021, Pazartesi
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CHP’den kaçak açılış skandalı! Çanakkale'de...
Çanakkale'de chp'liler, aralarında 3 genel başkan yardımcısının da olduğu kalabalık bir kadroyla kaçak sahil tesisi açtı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden açılış, bazı milletvekillerinin sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.