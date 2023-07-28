28 Temmuz 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP'deki koltuk kavgası ve ihraçlar A Haber'de yorumlandı: CHP Kılıçdaroğlu’nun kendi partisi oldu! Özünden ve köklerinden koptu
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın CHP’den ihracı sonrası, kaos alevlendi. Parti içi ‘değişim’ çağrıların bitmediği, ‘diktatörya’nın her geçen gün farklı bir boyut kazandığı CHP’de kavga üstüne kavga yaşanıyor. İhraç kararı sonrası Tanju Özcan yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Özcan, "2 seçim kaybetti ama anahtar liste ile kendi seçtirttiği YDK’ya beni partiden ihraç ettirtti." Demişti. CHP’deki devam eden kavganın bir değişim kavgası değil koltuk kavgası olduğuna dikkat çeken Gazeteci Emin Pazarcı, Özcan’ın ihracının CHP’ye etkisini A Haber’de değerlendirdi. Öte yandan Pazarcı Kılıçdaroğlu’na yönelik, “CHP artık Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendi partisi oldu! Özünden ve köklerinden koptu. CHP’de Kılıçdaroğlu’nun bir kraliyeti var. ‘Demokrat dedeyim ben’ diyor ama demokrasi ile ilgili olmayan adımlar atıyor.” dedi.