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CHP'deki koltuk kavgası ve ihraçlar A Haber'de yorumlandı: CHP Kılıçdaroğlu’nun kendi partisi oldu! Özünden ve köklerinden koptu

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Giriş: 28.07.2023 00:53
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın CHP’den ihracı sonrası, kaos alevlendi. Parti içi ‘değişim’ çağrıların bitmediği, ‘diktatörya’nın her geçen gün farklı bir boyut kazandığı CHP’de kavga üstüne kavga yaşanıyor. İhraç kararı sonrası Tanju Özcan yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Özcan, "2 seçim kaybetti ama anahtar liste ile kendi seçtirttiği YDK’ya beni partiden ihraç ettirtti." Demişti. CHP’deki devam eden kavganın bir değişim kavgası değil koltuk kavgası olduğuna dikkat çeken Gazeteci Emin Pazarcı, Özcan’ın ihracının CHP’ye etkisini A Haber’de değerlendirdi. Öte yandan Pazarcı Kılıçdaroğlu’na yönelik, “CHP artık Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendi partisi oldu! Özünden ve köklerinden koptu. CHP’de Kılıçdaroğlu’nun bir kraliyeti var. ‘Demokrat dedeyim ben’ diyor ama demokrasi ile ilgili olmayan adımlar atıyor.” dedi.
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