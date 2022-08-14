CHP'deki helalleşme milletle değil kendi aralarında! Tiyatro kısa sürdü!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme adı altında çoğu kendi üyesi olan isimlere rozet takması dikkat çekerken bir isim programa damga vurdu. Programda daha önceden Atatürk'e hakeret ederek ve Türk milletine soykırım ile suçlayan İBB personeli Fatma Yavuz damga vurdu. Yavuz yılın ilk aylarında yaptığı düğününde misafilere alkol ikram ederken "Muhafazakarların, seküler dostlarına borcudur" ifadesini kullanmıştı.