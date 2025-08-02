02 Ağustos 2025, Cumartesi
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CHP'de tek adaylı kongreler mi?
CHP’de olağan kurultay süreci başladı. Partililer, 13 Ağustos itibarıyla delege seçimleri için sandık başına gidecek. Genel Başkan’ın belirleneceği büyük kurultayın ise kasım sonu ya da aralık başında yapılması bekleniyor. Kurultayların tek adayla gerçekleşeceği iddiaları ise parti örgütlerinde rahatsızlık yaratmış durumda.