CHP'de şimdi de böbrek kumpası! Vaat ve şantajla böbreğini aldılar

CHP’li Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan ve Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, böbrek hastası Sefa Yörükoğlu için işçilere nakil testi yaptırdı. Ufuk Coşkun yüzde 100 uyumlu çıktı. Böbreği karşılığı ev, araba ve 200 bin TL teklif edildi. Kabul etmeyince mobbing ve tehdit başladı. Nakle mecbur kaldı. Nakil sonrası sözler tutulmayınca Coşkun şikayetçi oldu.