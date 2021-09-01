01 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'de şimdi de böbrek kumpası! Vaat ve şantajla böbreğini aldılar

CHP'de şimdi de böbrek kumpası! Vaat ve şantajla böbreğini aldılar

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.09.2021 10:50
CHP’li Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan ve Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, böbrek hastası Sefa Yörükoğlu için işçilere nakil testi yaptırdı. Ufuk Coşkun yüzde 100 uyumlu çıktı. Böbreği karşılığı ev, araba ve 200 bin TL teklif edildi. Kabul etmeyince mobbing ve tehdit başladı. Nakle mecbur kaldı. Nakil sonrası sözler tutulmayınca Coşkun şikayetçi oldu.
CHP’de şimdi de böbrek kumpası!
CHP'de şimdi de böbrek kumpası!
Çekilmenin ardından Afganistan’da son durum
Çekilmenin ardından Afganistan'da son durum
Son dakika: Adalet Bakanı Gül’den yeni adli yıl açıklaması! Reform adımlarıyla başlıyoruz
Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den yeni adli yıl açıklaması! Reform adımlarıyla başlıyoruz
Demirtaş’tan ‘yangın’ provakasyonu
Demirtaş’tan ‘yangın’ provakasyonu
Ziraat Bankası: İddialar gerçeği yansıtmıyor
Ziraat Bankası: İddialar gerçeği yansıtmıyor
FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
Türkiye eşsiz bir Cumhurbaşkanına sahip
"Türkiye eşsiz bir Cumhurbaşkanına sahip"
31 Ağustos 2021 vaka tablosu açıklandı
31 Ağustos 2021 vaka tablosu açıklandı
15 Temmuz’u anlamayanlara nihai mesajı 2023’te vereceğiz
"15 Temmuz'u anlamayanlara nihai mesajı 2023'te vereceğiz"
İkinci Abdülhamid Han’ın hayatı
İkinci Abdülhamid Han'ın hayatı
Selde yıkılan 16 iş yerinin temeli atıldı
Selde yıkılan 16 iş yerinin temeli atıldı
Başkan Erdoğan Kırgızistan’ın Bağımsızlık Günü’nü kutladı!
Başkan Erdoğan Kırgızistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı!
Daha Fazla Video Göster