CHP’de şaibeli kurultay krizi! Delegelerin hesaplarında hareketlilik

Şaibe iddiaları ile gündeme gelen CHP'nin 38. Olağan Kurultayı MASAK tarafından mercek altına alındı. Yapılan araştırmalarda bazı delegelerin döviz ve kripto para varlıklarında anormal hareketlilikler tespit edildi. İncelemelerde bazı delegelerin ise birinci derece yakınlarının belediyelerde istihdam edildiği görüldü. Bazı döviz bürolarında yapılan transferlere ilişkin kamera kayıtlarının da talep edildiği öğrenildi.

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