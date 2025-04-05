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CHP’de olağanüstü kurultay hareketliliği! Özgür Özel’in anahtar liste hazırlığı

CHP'de olağanüstü kurultay hareketliliği! Özgür Özel'in "anahtar liste" hazırlığı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.04.2025 18:57
Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olmayacağını açıklamasının ardından, gözler CHP Parti Meclisi seçimlerine çevrildi. Muhalif kanat, milletvekili ve belediye başkan adaylarını belirleme yetkisine sahip olan Parti Meclisi’ne girmeye çalışacak. Bu nedenle seçim büyük önem taşıyor. Peki, Parti Meclisi seçiminde hangi yöntem izlenecek? Kemal Kılıçdaroğlu kurultaya katılacak mı? İşte tüm detaylar...
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CHP’de olağanüstü kurultay hareketliliği! Özgür Özel’in anahtar liste hazırlığı
Özgür Özel’in anahtar liste hazırlığı
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