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CHP’de oda krizi! Perde arkası A Haber'de

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.02.2024 14:28
CHP'de tartışmaların sonu gelmiyor. Ana muhalefet partisinde şimdi de oda krizi patlak verdi. Kriz öyle büyüdü ki Meclis polisi devreye girmek zorunda kaldı. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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