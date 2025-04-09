09 Nisan 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları CHP’de muhalifsiz Parti Meclisi! Kılıçdaroğlu’cular saf mı değiştirdi?
CHP’de muhalifsiz Parti Meclisi! Kılıçdaroğlu’cular saf mı değiştirdi?

CHP’de muhalifsiz Parti Meclisi! Kılıçdaroğlu’cular saf mı değiştirdi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.04.2025 11:37
CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı Özgür Özel'in muhaliflere karşı üstünlüğü ile sonuçlandı. Özgür Özel'in Parti Meclisi aday listesinin tamamı fire vermeden seçildi. Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin çıkardığı aday listesi Genel Merkez’in anahtar listesini delemedi. Peki bundan sonra ne olacak? CHP MYK'da köklü değişiklik bekleniyor mu? İşte ayrıntılar….
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’de muhalifsiz Parti Meclisi! Kılıçdaroğlu’cular saf mı değiştirdi?
CHP’de muhalifsiz Parti Meclisi!
CHP’de muhalifsiz Parti Meclisi!
Terör mağarası yok edildi!
Terör mağarası yok edildi!
Gazze’nin ahı dünyaya kalır mı?
Gazze'nin ahı dünyaya kalır mı?
7 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
7 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
İmamoğlu’nun babasının evinde arama
İmamoğlu’nun babasının evinde arama
KKTC’deki başörtüsü sorunu çözüldü!
KKTC’deki başörtüsü sorunu çözüldü!
Anka-3’ten bir ilk daha!
Anka-3’ten bir ilk daha!
Kartal Belediyesi’nde ihale yolsuzluğu!
Kartal Belediyesi’nde ihale yolsuzluğu!
Kritik görüşme bu hafta
Kritik görüşme bu hafta
Özgür Özel’in tepki çeken cunta çıkışı | ANALİZ
Özgür Özel’in tepki çeken “cunta” çıkışı | ANALİZ
Canlı yayında kahreden görüntüler
Canlı yayında kahreden görüntüler
Türk hekimlerden Kırgızistan’da başarılı nakil operasyonu!
Türk hekimlerden Kırgızistan’da başarılı nakil operasyonu!
Daha Fazla Video Göster