CHP’de milliyetçiliğe dönüş sinyali! DEM ile karşı karşıya geldiler

CHP ile DEM Parti arasında ittifak köprüleri atıldı hatırlayacaksınız. CHP’nin İstanbul adayını desteklemek için yola çıkan dem parti pazarlıklarda umduğunu bulamayınca kendi adayları ile devam etme kararı aldı. Hatta Ekrem İmamoğlu’nun karşısına Meral Danış Beştaş ile Murat Çepni'yi çıkardı. DEM Parti Ankara ve İzmir için de adaya arayışına girdi. Hatta isimler netleşmeye başladı. İttifak kapıları bir bir yüzüne kapanan CHP’de ise hesaplar yeniden yapılıyor. İddiaya göre CHP üç büyükşehirde üç farklı strateji uygulamaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar…

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