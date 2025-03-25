25 Mart 2025, Salı
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CHP’de Mansur Yavaş krizi! Özgür Özel DEM Parti’den özür diledi
Mansur Yavaş'ın DEM Parti'nin Nevruz mitingine yönelik açıklamaları Cumhuriyet Halk Partisi'nde krize neden oldu. Özgür Özel gelen tepkiler üzerine DEM Partililerden özür dilemek zorunda kaldı. Mansur Yavaş'ın polislerin DEM Parti mitingine katılan çocuklara pamuk şeker dağıttığı yönündeki iddiası ile ilgili gerçekler de ortaya çıktı.