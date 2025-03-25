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CHP’de Mansur Yavaş krizi! Özgür Özel DEM Parti’den özür diledi

CHP’de Mansur Yavaş krizi! Özgür Özel DEM Parti’den özür diledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.03.2025 16:04
Mansur Yavaş'ın DEM Parti'nin Nevruz mitingine yönelik açıklamaları Cumhuriyet Halk Partisi'nde krize neden oldu. Özgür Özel gelen tepkiler üzerine DEM Partililerden özür dilemek zorunda kaldı. Mansur Yavaş'ın polislerin DEM Parti mitingine katılan çocuklara pamuk şeker dağıttığı yönündeki iddiası ile ilgili gerçekler de ortaya çıktı.
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CHP’de Mansur Yavaş krizi! Özgür Özel DEM Parti’den özür diledi
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