CHP’de kurultay öncesi tansiyon yüksek! Muhaliflerin yüzde 25 isyanı

CHP’de hafta sonu kurultay öncesi “Yüzde 25” tartışmaları yeniden patlak verdi. Muhalifler partinin yüzde 20-25 bandında sıkışıp kalmasına isyan etmiş durumdalar. “Bu partinin kaderi olamaz açıklamaları” peşi sıra geldi parti içinden. Muhalefetten gelen eleştirilere kulak tıkayan parti yönetimi ise gövde gösterisi yapmak için delegeleri yakın markaja aldı.

CHP'de hafta sonu kurultay öncesi "Yüzde 25" tartışmaları yeniden patlak verdi. Muhalifler partinin yüzde 20-25 bandında sıkışıp kalmasına isyan etmiş durumdalar. "Bu partinin kaderi olamaz açıklamaları" peşi sıra geldi parti içinden. Muhalefetten gelen eleştirilere kulak tıkayan parti yönetimi ise gövde gösterisi yapmak için delegeleri yakın markaja aldı.