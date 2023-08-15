CHP’de kavgalı kongreler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugünlerde yapacağını duyurduğu basın toplantısında ''CHP Genel Başkanlığına değil, İBB'ye adayım'' mesajı vermesi bekleniyor. CHP’de bir yandan da ilçe kongreleri devam ediyor. Peki, hafta sonu yapılan kongrelerde neler yaşandı? İşte ayrıntılar.