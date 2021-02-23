"CHP'de 'İnce borsası' kuruldu!" Zafer Şahin'den A Haber canlı yayınında flaş sözler

Cumhuriyet Halk Partisi Muharrem İnce'nin istifası sonrası dağılma sürecine mi girdi? CHP'de neler oluyor? Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. "CHP'de bir 'İnce borsası' kuruldu" diyen Şahin, CHP yönetiminin İnce'nin kuracağı partiye geçebilme ihtimali olan ve genel merkezle kavgalı partililere pres uyguladığını söyledi. Henüz İnce'nin tarafına geçenlerin sayısında artış olmasa da parti içerisindeki hareketliliğin arttırdığı iddia edildi. Şahin, ismini açıklamadığı bir kaynağına dayandırarak CHP'nin İstanbul teşkilatında istifaların başladığını, bu istifaların büyükşehirlerde de gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu söyledi. 2019 yılında Muharrem İnce’ye yakın olduğu için aday gösterilmeyen ve “iki satırlık adamlara meydan okuyorum” diyerek CHP’den istifa eden Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun yeniden CHP’ye katılması dikkat çekmişti.

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