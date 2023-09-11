CHP’de İbrahim Alagöz krizi! Kılıçdaroğlu’nun İYİ Parti’den transferi CHP’yi karıştırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı İbrahim Alagöz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetiyle CHP geçtiğini açıklamıştı. Hatta CHP lideri Kılıçdaroğlu, Alagöz'ün parti rozetini bizzat kendisi taktı. Alagöz, kendisine Kılıçdaroğlu'nun Nilüfer Belediyesi Başkan adaylığı önerdiğini de iddia etti. O iddialara Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarından yalanlama geldi.

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