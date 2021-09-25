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CHP’de gündem neden Demirtaş? Demirtaş üzerinden HDP seçmenine mesaj mı?

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Giriş: 25.09.2021 16:17
Güncelleme:25.09.2021 16:17
Millet İttifakı adaylık karmaşası ile boğuşurken bir yandan da bazı aktörler ön plana çıkartılmaya devam ediyor. CHP’den gelen üst üste Selahattin Demirtaş'ı normalleştirmeye yönelik demeçler yeni bir planın devreye sokulduğuna işaret ediyor.

Yeniden Selahattin Demirtaş'ı normalleştirme ve parlatma haberleri yaygınlık kazanıyor. Onlarca kişinin katilinden sorumlu olan 2015'te ise çukur olaylarını körükleyerek şehirleri savaş alanına çeviren, Demirtaş'ın lobisi yeniden harekete geçti. CHP Meclis Grup Başkanvekili Özgür Özel, Demirtaş'ın HDP'yi güçsüzleştirmek için içerde tutulduğunu savundu.

CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu da, gönlünde yatan cumhurbaşkanı adayını açık etti. Katıldığı bir sosyal medya söyleşisinde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik değerlendirmelerde bulunan CHP'li Erdoğdu, HDP'nin tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın adaylığı gündeme gelince "Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilirse... İnşallah, keşke" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi Kürt sorununun çözümünde, meşru adres olarak göstermesinin ardından bu açıklamanın gelmesi ise dikkat çekti. Millet İttifakı bir süredir, kapatma davasıyla köşeye sıkışan HDP'yi kurtarmak için hamleler yapıyor.

Kılıçdaroğlu, sorunu çözmek için HDP'ye ihtiyaç olduğunu savunmuş İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da "HDP meşrudur" açıklamasında bulunarak Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Bütün bu açıklamaların ardından kamuoyunda akıllara gelen tek soru ise, "Millet İttifakı'nın ortak adayı Demirtaş mı?" sorusu...

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