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Özgür Özel'in Yeni O Parti'sinde son gelişmeler

Özgür Özel'in kurduğu "Yeni O Parti"nin logosu da belli oldu. CHP'den istifa eden Özel'in yeni parti hazırlıklarında önemli bir eşik daha aşılırken, kuruluş evraklarını imzaladığı öğrenildi. Özel ile birlikte toplam 91 milletvekilinin CHP'den istifa ettiği süreçte gözler İçişleri Bakanlığı'na yapılacak resmi başvuruya çevrildi. Yeni partinin kuruluş süreci ve bundan sonraki olası gelişmeler, A Haber canlı yayınında Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar ile Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş tarafından değerlendirildi.

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Özgür Özel'in yeni partisinde resmi başvuru yapıldı
Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'nin logosu belli oldu
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Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'nin logosu belli oldu
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