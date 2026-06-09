CHP'de güç savaşları! A Haber'de çarpıcı yorum: İmamoğlu talimat vermeseydi Özel gitmezdi

CHP içerisinde yaşanan güç savaşları A Haber'de uzman isimlerin değerlendirmeleriyle bir kez daha gün yüzüne çıktı. Özgür Özel'in sürekli değişen tavırları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dakika Meclis kararı ve Silivri'deki "gölge"nin sürece müdahalesiyle şekillenen kirli planın tüm detayları A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Partideki bölünmenin derinleştiği ve uluslararası uzantıları olan sinsi bir operasyonun devreye sokulduğu "sıcak bölge" atmosferinde deşifre edildi.